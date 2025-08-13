Ричмонд
Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Жезказгане

Жезказган. 13 августа. КазТАГ — Подозреваемый в убийстве 59-летней женщины и ее 17-летней дочери задержан в Жезказгане, передает корреспондент агентства.

«По факту двойного убийства в городе Жезказган возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления. На допросе он признал свою вину. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.

Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

В департаменте полиции отметили, что ход расследования находится на особом контроле руководства.