ДТП с участием скорой помощи произошло в ВКО

«13 августа 2025 года на перекрестке улиц Чапаева и Бухмейра в городе Риддер водитель транспортного средства марки ГАЗ А31R23, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством марки Lexus, который завершал маневр поворота налево. От удара автомобиль Lexus по инерции совершил наезд на стоящий дорожный знак», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.