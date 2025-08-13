Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с участием скорой помощи произошло в ВКО

Усть-Каменогорск. 13 августа. КазТАГ — 13 августа 2025 года на перекрестке улиц Чапаева и Бухмейра в Риддере произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи марки ГАЗ А31R23 и Lexus, передает корреспондент агентства.

«13 августа 2025 года на перекрестке улиц Чапаева и Бухмейра в городе Риддер водитель транспортного средства марки ГАЗ А31R23, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством марки Lexus, который завершал маневр поворота налево. От удара автомобиль Lexus по инерции совершил наезд на стоящий дорожный знак», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Водитель ГАЗ А31R23 привлечен к административной ответственности.