В Башкирии экс-полицейские осуждены за вымогательство и злоупотребление властью

Стерлитамакский суд вынес обвинительный приговор бывшему замначальника уголовного розыска и его коллеге из оперативного отдела. Их признали виновными в мошенничестве и превышении служебных полномочий, сообщает СУ СКР по Башкирии.
Как установило следствие, в августе 2024 года обвиняемые, пользуясь своим служебным положением, вынудили местного жителя заплатить им за «избежание уголовного преследования». Они ложно обвинили мужчину в похищении человека, хотя он лишь случайно оказался свидетелем происшествия.
Под угрозой уголовного дела потерпевший был вынужден продать свой автомобиль стоимостью 350 тысяч рублей за 200 тысяч знакомому полицейскому. Полученные деньги мошенники поделили между собой.
Преступная схема была раскрыта сотрудниками республиканского подразделения собственной безопасности МВД. Оба фигуранта были уволены из органов «по отрицательным мотивам» до вынесения приговора.
Суд назначил бывшим подполковникам полиции по пять лет условного срока с таким же испытательным периодом. Им запретили занимать должности в правоохранительных органах на два года и лишили специальных званий.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.