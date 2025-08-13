Ричмонд
Прокуратурой организована проверка после пожара в автобусе № 91 в Самаре

Прокуратура Октябрьского района Самары организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса маршрута № 91, произошедшего 12 августа 2025 года около остановки «Звезда». Об этом ранее рассказал «МК в Самаре».

Источник: "Подслушано Самара"

По предварительным данным, инцидент случился примерно в 15:00 — пламя вспыхнуло в моторном отсеке транспортного средства.

В момент ЧП в салоне находились 10 пассажиров. Все они были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Эта информация уточняет ранее поступавшие сведения от МЧС, где сообщалось, что автобус был пуст.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, в том числе — соблюдение требований технического обслуживания, исправность автобуса и действия водителя.

Проверка направлена на оценку работы должностных лиц, ответственных за организацию и безопасность пассажирских перевозок на маршруте.

По итогам расследования будет дана правовая оценка всем нарушениям, а при необходимости — применены меры прокурорского реагирования, включая внесение представлений и обращения в суд.