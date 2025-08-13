Прокуратурой организована проверка после пожара в автобусе № 91 в Самаре

По предварительным данным, инцидент случился примерно в 15:00 — пламя вспыхнуло в моторном отсеке транспортного средства.
В момент ЧП в салоне находились 10 пассажиров. Все они были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.
Эта информация уточняет ранее поступавшие сведения от МЧС, где сообщалось, что автобус был пуст.
Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, в том числе — соблюдение требований технического обслуживания, исправность автобуса и действия водителя.
Проверка направлена на оценку работы должностных лиц, ответственных за организацию и безопасность пассажирских перевозок на маршруте.
По итогам расследования будет дана правовая оценка всем нарушениям, а при необходимости — применены меры прокурорского реагирования, включая внесение представлений и обращения в суд.