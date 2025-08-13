Легковушка в Пуховичском районе врезалась в трицикл, его водитель в больнице

В поселке Руденск 12 августа в 13.30 51-летняя минчанка на автомобиле Peugeot 206 наехала на трицикл. За рулем средства персональной мобильности (СПМ) был 52-летний мужчина, а с ним на пассажирском месте — 50-летняя женщина. Они ехали по краю проезжей части в попутном с авто направлении.