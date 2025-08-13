Ричмонд
Двоих братьев перевезут в Кишинёв — мальчики в тяжелом состоянии после ДТП: Сообщаем о состоянии трех детей, родители которых погибли в страшной аварии

Третий ребёнок, семилетний, был госпитализирован в Вулканештскую районную больницу.

Источник: Комсомольская правда

Подробности состояния детей после ДТП в Кагуле: двоих из трёх пострадавших братьев перевезут в Кишинёв.

Двое из трёх братьев, пострадавших вчера в ДТП в селе Бурлачены Кагульского района, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Мальчики изначально были госпитализированы в Кагульскую районную больницу в отделение интенсивной терапии. Сегодня двоих детей в возрасте 5 и 10 лет планируется перевезти в Центр матери и ребёнка в Кишинёве. Информацию подтвердил для IPN директор Кагульской районной больницы Василе Ротару.

«Детей привезли в тяжёлом состоянии, с травматическим шоком. После осмотра и консультации командой специалистов их состояние стабилизировали и перевели в отделение интенсивной терапии. Лечение координировалось со специалистами санитарной авиации через национальную службу межбольничного трансфера. Сегодня мобильная бригада интенсивной терапии доставит их в Центр матери и ребёнка. Хотя риски после такой травмы очевидны, их удалось минимизировать», — объяснил Василе Ротару.

Третий ребёнок, семилетний, был госпитализирован в Вулканештскую районную больницу. По словам директора учреждения Аны Брынза, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В вчерашней аварии в Кагульском районе дети потеряли обоих родителей. Предварительное расследование показывает, что столкновение произошло из-за превышения скорости — между автомобилем Mercedes, зарегистрированным в другой стране, и Volkswagen, в котором находилась семья. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия.

