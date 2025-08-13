Двоих братьев перевезут в Кишинёв — мальчики в тяжелом состоянии после ДТП: Сообщаем о состоянии трех детей, родители которых погибли в страшной аварии

Подробности состояния детей после ДТП в Кагуле: двоих из трёх пострадавших братьев перевезут в Кишинёв.
Двое из трёх братьев, пострадавших вчера в ДТП в селе Бурлачены Кагульского района, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Мальчики изначально были госпитализированы в Кагульскую районную больницу в отделение интенсивной терапии. Сегодня двоих детей в возрасте 5 и 10 лет планируется перевезти в Центр матери и ребёнка в Кишинёве. Информацию подтвердил для IPN директор Кагульской районной больницы Василе Ротару.
«Детей привезли в тяжёлом состоянии, с травматическим шоком. После осмотра и консультации командой специалистов их состояние стабилизировали и перевели в отделение интенсивной терапии. Лечение координировалось со специалистами санитарной авиации через национальную службу межбольничного трансфера. Сегодня мобильная бригада интенсивной терапии доставит их в Центр матери и ребёнка. Хотя риски после такой травмы очевидны, их удалось минимизировать», — объяснил Василе Ротару.
Третий ребёнок, семилетний, был госпитализирован в Вулканештскую районную больницу. По словам директора учреждения Аны Брынза, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
В вчерашней аварии в Кагульском районе дети потеряли обоих родителей. Предварительное расследование показывает, что столкновение произошло из-за превышения скорости — между автомобилем Mercedes, зарегистрированным в другой стране, и Volkswagen, в котором находилась семья. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.
Когда в стране останется очень мало наших граждан, а уехавших заменят мигранты, управлять электоральной массой будет до безобразия просто (далее…).
Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.
Экс-премьер страны Ион Стурза считает, что русскоязычные просто ненавидят молдаван (далее…).
Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).