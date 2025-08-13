Двоих братьев перевезут в Кишинёв — мальчики в тяжелом состоянии после ДТП: Сообщаем о состоянии трех детей, родители которых погибли в страшной аварии

«Детей привезли в тяжёлом состоянии, с травматическим шоком. После осмотра и консультации командой специалистов их состояние стабилизировали и перевели в отделение интенсивной терапии. Лечение координировалось со специалистами санитарной авиации через национальную службу межбольничного трансфера. Сегодня мобильная бригада интенсивной терапии доставит их в Центр матери и ребёнка. Хотя риски после такой травмы очевидны, их удалось минимизировать», — объяснил Василе Ротару.