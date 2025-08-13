Самолет Саранск — Анталья сел в Волгограде из-за отказа навигационной системы

Летевший в Анталью самолет из Саранска незапланированно сел в аэропорту Волгограда. Решение следовать на запасной аэродром принял командир воздушного судна после того, как на борту отказали сразу две инерциальные системы. Это произошло 9 августа, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».