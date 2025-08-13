Ричмонд
Самолет Саранск — Анталья сел в Волгограде из-за отказа навигационной системы

Решение прервать полет принял командир воздушного судна.

Источник: Комсомольская правда

Летевший в Анталью самолет из Саранска незапланированно сел в аэропорту Волгограда. Решение следовать на запасной аэродром принял командир воздушного судна после того, как на борту отказали сразу две инерциальные системы. Это произошло 9 августа, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Эти системы отвечают за определение пространственного положения самолета, за определение его навигационных параметров, объясняют эксперты. Когда датчики выходят из строя, точность определения местоположения воздушного судна может снизиться.

Самолет с путешествующими на курорт россиянами сел в аэропорту «Сталинград», сигнал срочности не объявлял.