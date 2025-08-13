Свердловчанку судят за нанесение своему отцу 27 ножевых ран

В Тавдинском райсуде Свердловской области началось разбирательство по уголовному делу против 47-летней женщины, которую обвиняют в лишении жизни своего отца. Об этом сообщает областной суд.
Инцидент произошел вечером 12 мая в квартире на улице Карла Маркса. Обвиняемая не может вспомнить причину ссоры из-за сильного алкогольного опьянения. Однако, судебно-медицинская экспертиза выявила на теле убитого 27 колото-резаных ран.
Жертва скончалась непосредственно на месте трагедии. На данный момент ведётся судебное расследование. Обвиняемая отрицает свою причастность к преступлению.