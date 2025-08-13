В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве из-за спора о рыбалке

В Цимлянском районе Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве из-за места для рыбалки. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.
Дело было возбуждено в июне 2025 года после гибели 36-летнего мужчины, которого с признаками насильственной смерти нашли в машине на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе.
— Совместными усилиями следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД удалось задержать подозреваемого, им оказался 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области, — уточнили в СК.
По предварительной версии следствия, между двумя мужчинами возник конфликт из-за места рыбалки. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил в своего оппонента из пневматической винтовки. Пострадавший получил ранения головы и тела. Сам же стрелявший после этого скрылся.
Следователи проводят следственные действия с участием задержанного. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подпишись на нас в Telegram.