В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве из-за спора о рыбалке

По предварительной версии следствия, между двумя мужчинами возник конфликт из-за места рыбалки. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил в своего оппонента из пневматической винтовки. Пострадавший получил ранения головы и тела. Сам же стрелявший после этого скрылся.