Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве из-за спора о рыбалке

Донские следователи задержали подозреваемого в убийстве, решается вопрос о мере пресечения.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве из-за места для рыбалки. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.

Дело было возбуждено в июне 2025 года после гибели 36-летнего мужчины, которого с признаками насильственной смерти нашли в машине на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе.

— Совместными усилиями следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД удалось задержать подозреваемого, им оказался 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области, — уточнили в СК.

По предварительной версии следствия, между двумя мужчинами возник конфликт из-за места рыбалки. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил в своего оппонента из пневматической винтовки. Пострадавший получил ранения головы и тела. Сам же стрелявший после этого скрылся.

Следователи проводят следственные действия с участием задержанного. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишись на нас в Telegram.