Отравившийся сочинской чачей житель Уфы рассказал о своем самочувствии.

За оборот без включения в реестр должностным лицам будут грозить штрафы 500 тысяч до миллиона рублей или дисквалифицированы на срок от 2 до 3 лет. Компании и ИП могут быть оштрафованы на сумму до ⅕ совокупной выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей, а также будут вынуждены приостановить свою деятельность на срок от 60 до 90 суток.