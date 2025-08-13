Отравившийся сочинской чачей житель Уфы рассказал о своем самочувствии.

Уфимца, который отравился самодельной чачей, привезенной из Сочи, перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас 30-летний мужчина чувствует себя гораздо лучше. Он рассказал журналистам, что признаки отравления проявились спустя 8−9 часов после употребления алкоголя. Как ранее писал «Башинформ», он экстренно поступил в 21-ую больницу 8 августа. По словам уфимца, бутылку «сувенира» ему привезла знакомая в качестве гостинца.
«Подруга съездила на моро, гостинец привезла. Никто же не знал, что так выйдет», — поделился с журналистами пострадавший.
Напомним, сегодня стало известно о том, что в больницу поступил уже третий пациент, отравившийся чачей с метанолом. 60-летний мужчина, которого напитком угостила попутчица, остается в реанимации в тяжелом состоянии.
«В связи с высоким содержанием метанола мужчина сразу был госпитализирован в реанимацию. Проводится антидотная и общесимптоматическая терапия, направленная на стабилизацию состояния и снижения уровня яда в крови», — сообщил заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 21 Ильдар Хабибуллин.
Ранее сообщалось, что в Башкирии скончалась молодая женщина, отравившаяся чачей в Сочи.
Между тем, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о контроле оборота метанола. Продавать, использовать и перевозить метанол и жидкости с ними смогут только компании и индивидуальные предпринимали, внесенные в специальный реестр. Розничная продажа будет полностью запрещена.
За нарушение требований к обороту должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а компании и ИП — от 100 до 150 тысяч рублей с возможной конфискацией, включая продукцию и оборудование.
За оборот без включения в реестр должностным лицам будут грозить штрафы 500 тысяч до миллиона рублей или дисквалифицированы на срок от 2 до 3 лет. Компании и ИП могут быть оштрафованы на сумму до ⅕ совокупной выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей, а также будут вынуждены приостановить свою деятельность на срок от 60 до 90 суток.
Кроме того, с 1 марта 2026 года при продаже метанола и содержащих его жидкостей на упаковке нужно будет размещать предупредительную маркировку.