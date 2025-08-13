В Уфе от бешенства массово привили 2,5 тысячи собак и кошек

В Уфе привили уже более 2,5 тысяч домашних питомцев от бешенства. Как сообщил руководитель городской ветеринарной станции Алексей Белов на оперативном совещании в мэрии, благодаря системной профилактической работе в Уфе с 2019 года не зафиксировано ни одного случая этого опасного заболевания. При этом в целом по республике в 2024 году выявили 14 эпизодов бешенства.
Сейчас в городе работают шесть ветеринарных клиник, где можно бесплатно привить питомца. Дополнительно организуют мобильные пункты вакцинации. Однако, как отметил Белов, не все управляющие компании сотрудничают с ветеринарами и многие отказываются предоставлять помещения и информировать жителей о проводимых мероприятиях.
