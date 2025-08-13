20-летний минчанин вложил отцовские 125 тысяч долларов в липовую биржу

Во Фрунзенское РУВД Минска обратился 20-летний парень, которого обманули мошенники, сообщает МВД Беларуси.
Молодой человек откликнулся на рекламу быстрого заработка в соцсети. Для этого он взял в долг у отца около 125 тысяч долларов и за неделю зачислил деньги на виртуальный счет. Все это делалось по указке куратора, который общался с парнем в мессенджере, рассказал правила торгов и руководил инвестированием.
Когда дело дошло до обналичивания прибыли, «консультант» под разными предлогами откладывал вывод денег. Думая, что проблема в белорусском банке, начинающий инвестор даже съездил в другую страну. Но это не помогло, а «консультант» перестал выходить на связь.
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители напоминают белорусам, что любые онлайн-сделки надо проводить только на официальных ресурсах и не верить теории быстрого обогащения.
