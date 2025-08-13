20-летний минчанин вложил отцовские 125 тысяч долларов в липовую биржу

Молодой человек откликнулся на рекламу быстрого заработка в соцсети. Для этого он взял в долг у отца около 125 тысяч долларов и за неделю зачислил деньги на виртуальный счет. Все это делалось по указке куратора, который общался с парнем в мессенджере, рассказал правила торгов и руководил инвестированием.