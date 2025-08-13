Ричмонд
В Иркутске 46-летний мужчина решил затопить баню и устроил пожар

Хозяин разжег огонь в печи и оставил баню без присмотра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 46-летний мужчина решил затопить баню и устроил пожар. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном ГУ МЧС России.

— Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Хозяин разжег огонь в печи и оставил баню без присмотра. Из окна дома в переулке 2-й Щаповский мужчина увидел зарево в помещении, и что огонь охватил потолок. Мужчина вызвал спасателей. Пламя на шести квадратных метрах потушили шесть сотрудников с привлечением двух единиц техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске пресекли незаконную добычу криптовалюты в жилом доме.