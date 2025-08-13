В Иркутске 46-летний мужчина решил затопить баню и устроил пожар. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном ГУ МЧС России.
— Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Хозяин разжег огонь в печи и оставил баню без присмотра. Из окна дома в переулке 2-й Щаповский мужчина увидел зарево в помещении, и что огонь охватил потолок. Мужчина вызвал спасателей. Пламя на шести квадратных метрах потушили шесть сотрудников с привлечением двух единиц техники.
