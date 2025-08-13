Рабочий СО РАН в Новосибирске погиб после атаки шершней

Трагический случай произошёл во время уборки территории лесного массива. Мужчина внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия и сообщил, что шершни ужалили его в шею и голову. Через несколько минут он потерял сознание, сообщает служба Гострудинспекции Новосибирск области.