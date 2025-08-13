Рабочий СО РАН в Новосибирске погиб после атаки шершней

В Советском районе 12 августа сотрудник зеленого хозяйства ФГБУ «СО РАН» скончался после того, как его ужалили шершни. Попытки реанимации оказались безуспешными.
Трагический случай произошёл во время уборки территории лесного массива. Мужчина внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия и сообщил, что шершни ужалили его в шею и голову. Через несколько минут он потерял сознание, сообщает служба Гострудинспекции Новосибирск области.
Врачи скорой помощи пытались реанимировать работника более 30 минут, но спасти его не удалось.
Замруководителя Гострудинспекции Новосибирской области Светлана Загузина отметила, что сейчас формируется комиссия для расследования несчастного случая со смертельным исходом. В ходе проверки специалисты осмотрят место происшествия, опросят свидетелей и проанализируют документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего.