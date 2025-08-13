Под Самарой мешавший бизнесу экс-глава поселения оштрафован на 200 тысяч

Установлено, что в 2021 году глава поселения, будучи высшим должностным лицом муниципального образования, намеренно не исполнил судебные решения о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Кроме того, в 2023 году он отказал коммерческой организации в выкупе этих земельных паев из-за личных неприязненных отношений с её директором.