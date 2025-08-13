Под Самарой мешавший бизнесу экс-глава поселения оштрафован на 200 тысяч

Бывший глава одного из сельских поселений Красноярского района Самарской области признан судом виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, совершенном с использованием своего служебного положения.
Установлено, что в 2021 году глава поселения, будучи высшим должностным лицом муниципального образования, намеренно не исполнил судебные решения о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Кроме того, в 2023 году он отказал коммерческой организации в выкупе этих земельных паев из-за личных неприязненных отношений с её директором.
Уголовное дело было заведено по материалам прокурорской проверки. Полномочия муниципального служащего досрочно прекращены на основании представления районной прокуратуры.
Суд приговорил экс-главу поселения к штрафу 200 000 рублей в доход государства, сообщили в прокуратуре Самарской области и в следственном управлении региона.