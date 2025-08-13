Ричмонд
Минчанка за день зашла в два кафе и была задержана милицией

Уголовное дело за кражу чужого кошелька заведено на минчанку.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайское РУВД Минска обратилась женщина, которая сообщила о пропаже кошелька, в котором были банковские карты и около 300 рублей наличных денег, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Оперативники установили, что кошелек похитила 25-летняя жительница Минска, которая работает продавцом-консультантом в одном из магазинов города. Она пришла в кафе, увидела на стеллаже в гардеробе забытый кошелек и взяла его себе. По дороге домой девушка зашла в туалет другого кафе. Там она вынула из кошелька наличные, а сам кошелек и банковские карты выбросила в урну для мусора.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу.

Мы писали, что 20-летний минчанин вложил отцовские 125 тысяч долларов в липовую биржу.

Кроме того, минчанин отправил откровенное фото девушке и лишился 1000 рублей.

А еще минчанка сходила на тренировку в фитнес-клуб, а потом пошла в милицию.