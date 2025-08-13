Минчанка за день зашла в два кафе и была задержана милицией

Оперативники установили, что кошелек похитила 25-летняя жительница Минска, которая работает продавцом-консультантом в одном из магазинов города. Она пришла в кафе, увидела на стеллаже в гардеробе забытый кошелек и взяла его себе. По дороге домой девушка зашла в туалет другого кафе. Там она вынула из кошелька наличные, а сам кошелек и банковские карты выбросила в урну для мусора.