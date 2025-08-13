Ричмонд
Суд в Бресте приговорил наркокурьера к десяти годам колонии

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Источник: БЕЛТА

Фигурант был курьером-закладчиком в группировке, промышлявшей незаконным оборотом запрещенных веществ. В мессенджере он получил информацию о местонахождении тайника с крупной партией психотропа. Извлек оттуда 4,22 г вещества, содержащего в составе альфа-PVP. Затем обвиняемый его расфасовал на более мелкие партии, перевез и сделал закладки на территории Бреста. Координаты передал руководителю преступной группы.

Также злоумышленник получил в мессенджере сведения с географическими координатами тайника на территории Жабинковского района. Он извлек оттуда 497,59 г психотропа и с целью дальнейшего сбыта хранил при себе. Позже его обнаружили и изъяли правоохранители.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст. 328 УК. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 70 базовых величин штрафа (Br2940).

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.