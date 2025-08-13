Суд в Бресте приговорил наркокурьера к десяти годам колонии

Фигурант был курьером-закладчиком в группировке, промышлявшей незаконным оборотом запрещенных веществ. В мессенджере он получил информацию о местонахождении тайника с крупной партией психотропа. Извлек оттуда 4,22 г вещества, содержащего в составе альфа-PVP. Затем обвиняемый его расфасовал на более мелкие партии, перевез и сделал закладки на территории Бреста. Координаты передал руководителю преступной группы.