В Новосибирске строители повредили три кабеля, обесточив микрорайон

В Закаменском микрорайоне днём 13 августа произошёл крупный обрыв электрокабелей — без света остались дома и соцобъекты, а восстановительные работы продолжаются до вечера.
Днём возле стройплощадки по адресу Закаменский микрорайон, 22, строительная техника задела кабельную линию, что привело к обесточиванию части района. Как сообщили в компании «Россети Новосибирск», земляные работы велись в охранной зоне электросетей без согласования с энергетиками.
На место оперативно выехали аварийные бригады, специализированная техника и лаборатория. При обследовании линии выяснилось, что повреждены сразу три кабеля, обеспечивавшие питание распределительной подстанции.
Для ускорения восстановления электроснабжения привлечены дополнительные силы и дизельный генератор, чтобы временно запитать социально значимые объекты. По предварительным расчётам, электричество вернётся в дома и учреждения района к 21:00.