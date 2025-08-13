В Новосибирске строители повредили три кабеля, обесточив микрорайон

Днём возле стройплощадки по адресу Закаменский микрорайон, 22, строительная техника задела кабельную линию, что привело к обесточиванию части района. Как сообщили в компании «Россети Новосибирск», земляные работы велись в охранной зоне электросетей без согласования с энергетиками.