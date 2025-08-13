Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске строители повредили три кабеля, обесточив микрорайон

В Закаменском микрорайоне днём 13 августа произошёл крупный обрыв электрокабелей — без света остались дома и соцобъекты, а восстановительные работы продолжаются до вечера.

В Закаменском микрорайоне днём 13 августа произошёл крупный обрыв электрокабелей — без света остались дома и соцобъекты, а восстановительные работы продолжаются до вечера.

Днём возле стройплощадки по адресу Закаменский микрорайон, 22, строительная техника задела кабельную линию, что привело к обесточиванию части района. Как сообщили в компании «Россети Новосибирск», земляные работы велись в охранной зоне электросетей без согласования с энергетиками.

На место оперативно выехали аварийные бригады, специализированная техника и лаборатория. При обследовании линии выяснилось, что повреждены сразу три кабеля, обеспечивавшие питание распределительной подстанции.

Для ускорения восстановления электроснабжения привлечены дополнительные силы и дизельный генератор, чтобы временно запитать социально значимые объекты. По предварительным расчётам, электричество вернётся в дома и учреждения района к 21:00.