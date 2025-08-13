Крупная финансовая афера вскрыта в Калининградской области

Под подозрение попал 30-летний предприниматель из Казани.
Как установило следствие, мужчина руководил калининградской фирмой, занимающейся оптовыми поставками различных товаров. Используя своё положение единственного учредителя, он организовал масштабную схему по выводу финансов.
За 2022 год через счета подконтрольной компании было переведено более 38 миллионов рублей на банковские счета зарубежных фирм. При этом подозреваемый предоставлял недостоверную информацию о характере операций, выдавая незаконные переводы за оплату импортных поставок.
Незаконную деятельность удалось пресечь благодаря слаженной работе специалистов. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ленинградского района Калининграда совместно с таможенниками провели ряд мероприятий, в результате которых вскрылась мошенническая схема.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях с использованием поддельных документов. Преступление карается лишением свободы на срок до пяти лет.