Экс-главу Новочеркасска Юрия Лысенко оставили под стражей до 13 сентября

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Юрию Лысенко, бывшему главе администрации Новочеркасска. По постановлению инстанции, чиновник останется под стражей по 13 сентября включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Источник: пресс-службы гордумы Новочеркасска

Как ранее писал «Ъ-Ростов», господин Лысенко находился под стражей до 12 августа. Адвокат экс-чиновника пытался обжаловать заключение под стражу, однако Четвертый кассационный суд не согласился с доводами защиты и оставил меру.

Юрия Лысенко подозревают в том, что в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома. По оценкам следователей, общая сумма полученного превышает 8 млн руб.