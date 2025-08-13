Экс-главу Новочеркасска Юрия Лысенко оставили под стражей до 13 сентября

Юрия Лысенко подозревают в том, что в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома. По оценкам следователей, общая сумма полученного превышает 8 млн руб.