Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП в Гродно

Как рассказали в суде, обвиняемый 10 февраля 2025 года, управляя автомобилем Volkswagen Teramont, выезжая со второстепенной дороги на перекресток, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Peugeot, въехал на полосу его движения, чем создал препятствие и опасность для движения. Водитель автомобиля Peugeot во избежание столкновения резко изменил направление движения влево, что повлекло занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Golf, водитель которого от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте ДТП.
Фигурант в судебном заседании вину признал полностью, чистосердечно раскаялся.
Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст. 317 УК Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет. На основании ст. 9 закона от 6 мая 2025 года № 70-З «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» обвиняемый освобожден от наказания в виде лишения свободы частично на срок 1 год.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.