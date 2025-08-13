Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП в Гродно

Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст. 317 УК Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет. На основании ст. 9 закона от 6 мая 2025 года № 70-З «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» обвиняемый освобожден от наказания в виде лишения свободы частично на срок 1 год.