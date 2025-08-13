Экс-чиновника из Калининграда обвиняют во взятке: его действия привели к срыву контракта Минобороны на 800 млн

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении Михаила Саркисова. Бывший заместитель начальника по сопровождению проектов в строительном управлении Калининграда обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ.
По версии следствия, незаконные действия Саркисова привели к материальному ущербу для Министерства обороны.
В 2022—2023 годах между ООО «Комплитстрой групп» и государственным заказчиком были заключены контракты на строительство объектов на территории Калининградской области. Именно Саркисов контролировал выполнение этих масштабных работ на сумму более 800 миллионов рублей.
С января по июнь 2024 года, Михаил Саркисов получил крупную сумму денег от руководителя ООО «Комплитстрой групп». Эта взятка предназначалась за общее покровительство и содействие фирме.
В итоге работы не были выполнены, что нанесло большой ущерб оборонному ведомству. Расследование уголовного дела продолжается.