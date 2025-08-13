Ричмонд
В Забайкальском крае работник погиб во время производства в шахте

Электровоз сошел с рельсов, 55-летний мужчина получил сильные травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Краснокаменск Забайкальского края работник предприятия погиб в шахте во время производства. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, 55-летний мужчина был в горизонте подземного рудника.

— В какой-то момент электровоз сошел с рельсов, и мастер получил от этого травмы, которые стали несовместимы с жизнью, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному происшествию следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведомство выясняет обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей и изъяли документы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.