В Забайкальском крае работник погиб во время производства в шахте

В городе Краснокаменск Забайкальского края работник предприятия погиб в шахте во время производства. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, 55-летний мужчина был в горизонте подземного рудника.
— В какой-то момент электровоз сошел с рельсов, и мастер получил от этого травмы, которые стали несовместимы с жизнью, — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данному происшествию следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведомство выясняет обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей и изъяли документы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.