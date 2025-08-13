Прокуратура начала проверку из-за обвала дороги в Гурзуфе, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Сообщения об обрушении ранее появилось в социальных сетях. Специалисты выясняют, соблюдались ли требования законодательства при содержании проезжей части, а также при проведении строительных работ рядом с местом обвала.
Если будут выявлены нарушения, по итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.
Напомним, на опубликованных кадрах видно, что в Гурзуфе часть полотна ушла вниз. По словам одного из рабочих, причиной мог стать дождь.
Ранее мы писали, что прокуратура Крыма организовала проверку информации об обрушении балкона одного из многоквартирных домов в городе Керчи.