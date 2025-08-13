Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку из-за обвала дороги в Гурзуфе

Информация об этом ранее появилась в соцсетях.

Прокуратура начала проверку из-за обвала дороги в Гурзуфе, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Сообщения об обрушении ранее появилось в социальных сетях. Специалисты выясняют, соблюдались ли требования законодательства при содержании проезжей части, а также при проведении строительных работ рядом с местом обвала.

Если будут выявлены нарушения, по итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, на опубликованных кадрах видно, что в Гурзуфе часть полотна ушла вниз. По словам одного из рабочих, причиной мог стать дождь.

Ранее мы писали, что прокуратура Крыма организовала проверку информации об обрушении балкона одного из многоквартирных домов в городе Керчи.