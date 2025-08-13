В Новосибирске пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Пожар в девятиэтажке на улице Громова ликвидировали за 20 минут, пострадавших нет.
Вечером 12 августа в Кировском районе Новосибирска произошёл пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Громова. Сообщение о возгорании поступило в 21:38 и уже через четыре минуты на место прибыли подразделения МЧС России, сообщают в ведомстве.
По данным спасателей, огонь охватил комнату размером 4 на 4 метра, где горели домашние вещи. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был потушен за 20 минут.
Пожарные вывели из квартиры женщину. Предварительно она не получила травм. Ещё 15 жильцов самостоятельно покинули подъезд.
Причины происшествия устанавливаются.