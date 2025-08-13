Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Пожар в девятиэтажке на улице Громова ликвидировали за 20 минут, пострадавших нет.

Пожар в девятиэтажке на улице Громова ликвидировали за 20 минут, пострадавших нет.

Вечером 12 августа в Кировском районе Новосибирска произошёл пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Громова. Сообщение о возгорании поступило в 21:38 и уже через четыре минуты на место прибыли подразделения МЧС России, сообщают в ведомстве.

По данным спасателей, огонь охватил комнату размером 4 на 4 метра, где горели домашние вещи. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был потушен за 20 минут.

Пожарные вывели из квартиры женщину. Предварительно она не получила травм. Ещё 15 жильцов самостоятельно покинули подъезд.

Причины происшествия устанавливаются.