В Новосибирске пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Вечером 12 августа в Кировском районе Новосибирска произошёл пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Громова. Сообщение о возгорании поступило в 21:38 и уже через четыре минуты на место прибыли подразделения МЧС России, сообщают в ведомстве.