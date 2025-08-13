Дачи превратились в острова: спасатели борются с подтоплением в Красноярском крае

В результате продолжительных дождей в регионе значительно повысился уровень воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат. По данным МЧС, на данный момент ледовых заторов не зафиксировано. Стихия затронула жилые районы: в Березовском и Емельяновском районах, а также в Железногорске вода проникла в 21 жилой дом. Кроме того, подтоплены 293 дачных строения, 479 придомовых территорий и два участка автомобильных дорог. Спасатели оперативно эвакуируют местных жителей из опасных зон. В частности, из садоводства «Калиновка» была вывезена беременная женщина с двумя детьми, а из соседнего товарищества — две пожилые жительницы, которых пришлось переносить на руках. Для ликвидации последствий паводка задействованы значительные силы: 5 единиц спецтехники и 6 мотопомп работают над осушением участков. Воздушная разведка ведется с помощью беспилотников. Всего в операции участвуют более 60 спасателей и 17 единиц техники. Для временного размещения пострадавших подготовлены два пункта, рассчитанные на 420 человек. Ситуация остается под постоянным контролем экстренных служб.