В Дагестане курсант МВД спас семью, которую на машине уносило в реку

В Дагестане курсант МВД спас женщину и 2 детей, которых на машине уносило в реку.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 13 авг — РИА Новости. Курсант академии МВД Газимагомед Багатаров и его дядя в Дагестане помогли спасти женщину и двух детей, которых на машине уносило в реку селевым потоком, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что заместитель командира взвода 2-го курса следственного факультета Омской академии МВД младший сержант полиции Багатаров прибыл на каникулы на родину в Дагестан. Вместе с дядей он ехал на автомобиле по горной дороге Унцукульского района. В это время с гор двинулся селевой поток, который у моста через реку Аварское Койсу подхватил минивэн.

«Машину, в которой находились люди, мощным течением понесло в реку. Курсант и его дядя бросились на помощь женщине и двоим малолетним детям, которые не могли самостоятельно выбраться из иномарки. Стоя по пояс в холодной воде, мужчины вместе с водителем и другими неравнодушными гражданами смогли удержать автомобиль и направить его к безопасному месту», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Благодаря их оперативным и слаженным действиям попавших в беду людей удалось спасти, добавила представитель МВД РФ.

