В Дагестане курсант МВД спас семью, которую на машине уносило в реку

«Машину, в которой находились люди, мощным течением понесло в реку. Курсант и его дядя бросились на помощь женщине и двоим малолетним детям, которые не могли самостоятельно выбраться из иномарки. Стоя по пояс в холодной воде, мужчины вместе с водителем и другими неравнодушными гражданами смогли удержать автомобиль и направить его к безопасному месту», — написала Волк в своем Telegram-канале.