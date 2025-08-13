У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами, 20 человек погибли

Не менее 20 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами у побережья итальянского острова Лампедуза. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.
Согласно данным итальянского агентства Ansa, спасательные службы обнаружили 20 погибших. От 70 до 80 человек удалось спасти, поисковые операции продолжаются.
Перевернувшееся судно было обнаружено с воздуха самолетом итальянской полиции.
Глава регионального представительства ООН Филиппо Унгаро выразил глубокое потрясение произошедшим. По его словам, кроме погибших около двадцати человек числятся пропавшими без вести.
По информации итальянской радиостанции Radio Radicale, на борту перевернувшегося судна находились 97 человек. Оно затонуло в 14 милях к юго-западу от Лампедузы.
Радио Rai Radio 1, в свою очередь, сообщило о 12−17 пропавших без вести и о том, что 60 выживших были доставлены в безопасное место на остров.
Мигранты из Северной Африки, направляющиеся в Италию, зачастую используют морской маршрут к Лампедузе, который стал самым смертоносным в мире из-за использования ветхих и переполненных судов.
Только в этом году, по данным ООН, в этих водах погибли 675 человек. В целом, к 13 августа 2025 года, итальянское МВД зафиксировало прибытие 38 263 мигрантов на берега страны.