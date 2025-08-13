Зеленский заявил о контакте с Трампом после переговоров на Аляске

Зеленский подчеркнул, что после обсуждения с Трампом стороны определят дальнейшие совместные шаги.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возможном контакте с президентом США Дональдом Трампом после переговоров, которые пройдут на Аляске. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт, и мы обсудим все результаты, если они будут», — написал Зеленский. По его словам, основной темой обсуждения на встрече станет вопрос прекращения огня и поиск путей для немедленного урегулирования конфликта.
Зеленский отметил, что американская сторона неоднократно подчеркивала важность немедленного прекращения огня. Он подчеркнул, что после обсуждения итогов с президентом США стороны определят дальнейшие совместные шаги.