Зеленский заявил о контакте с Трампом после переговоров на Аляске

«Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт, и мы обсудим все результаты, если они будут», — написал Зеленский. По его словам, основной темой обсуждения на встрече станет вопрос прекращения огня и поиск путей для немедленного урегулирования конфликта.