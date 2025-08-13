В Чечне нашли мертвым пропавшего семилетнего ребенка

В Чечне обнаружено тело пропавшего семилетнего Джабраила Мудаева. Об этом сообщают волонтеры в соцсетях. Предположительно, ребенок утонул.
Джабраила искали с 8 августа, после того, как он ушел из дома в селе Верхний Наур и не вернулся. О поисках в том числе рассказывал глава Чечни Рамзан Кадыров.
К поисковым мероприятиям были привлечены более 3 тысяч человек из Чечни и соседних регионов, включая спасателей, волонтеров и местных жителей. Сообщалось, что один из шлепанцев мальчика был найден на берегу реки Терек.
По информации Следственного комитета, ребенок имел особенности развития, не разговаривал, не отзывался на имя и не шел на контакт с незнакомцами.
