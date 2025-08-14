В Пермском крае спасатели помогли попавшей в ДТП 16-летней девочке

Спасатели помогли попавшей в ДТП 16-летней девочке и передали её врачам скорой помощи вечером 12 августа, рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского округа.
Инцидент произошёл около 19:00.
«В службу спасения поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС Кунгурского округа. Он сообщил, что на пересечении улиц Коммуны и Гребнева в Кунгуре автомобиль сбил девочку-пешехода. Бригада спасателей оперативно выехала на место происшествия. Девочке оказали первую помощь и передали её медикам. Ребёнка доставили в Кунгурскую больницу», — пояснили в поисково-спасательной службе Кунгурского округа.
