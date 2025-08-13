Трамп хочет, чтобы после Аляски встретились Путин и Зеленский

По словам Трампа, проведение трехстороннего саммита возможно только в случае успешных переговоров между ним и Путиным на Аляске. Он также сделал заявление о том, что если не получит «желаемых ответов» от российского президента, то вторая встреча не состоится. Президент США предупредил, что в случае отказа Владимира Путина от прекращения огня на Украине, Россию ожидают «очень серьезные последствия».