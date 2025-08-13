При детонации дронов в Белгородской области ранены пять бойцов «Орлана»

В селе Новая Деревня и городе Шебекино Белгородской области из-за детонации дрона пострадали бойцы «Орлана». Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в среду.
По его словам, в Новой Деревне в результате детонации дрона ранения получили четыре бойца «Орлана», их доставили в больницу № 2 в Белгороде. У одного пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, потребовалось лечение в стационаре. Троих раненых после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.
Еще один боец «Орлана» был ранен в результате детонации дрона в городе Шебекино — мужчина с баротравмой самостоятельно обратился в больницу, и его для дальнейшего лечения направили в горбольницу № 2 в Белгороде.