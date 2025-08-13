При детонации дронов в Белгородской области ранены пять бойцов «Орлана»

По его словам, в Новой Деревне в результате детонации дрона ранения получили четыре бойца «Орлана», их доставили в больницу № 2 в Белгороде. У одного пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, потребовалось лечение в стационаре. Троих раненых после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.