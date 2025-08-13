Ричмонд
Юрист сказала, выдадут ли РФ американца, убившего мать с младенцем из Омска

28-летняя уроженка Омска была найдена мертвой в одном из парков Рима.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемого в убийстве 28-летней россиянки и ее 11-месячной дочери в Риме ждет суровой наказание, сообщила в беседе с aif.ru адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Напомним, в июне в одном из парков Рима была найдена мертвой уроженка Омска Анастасия Трофимова. Там же нашли ее 11-месячную дочь. По подозрению в убийстве задержали ее возлюбленного и, вероятно, отца ребенка — американца Фрэнсиса Кауфманна.

Последний попытался сбежать в Грецию, но после начавшегося расследования его вернули в Италию.

«Если итальянская полиция собрала достаточно улик, то американца ждет суровое наказание. Речь идет не только об убийстве девушки, но и об убийстве малолетнего ребенка. Российская сторона в этом случае обязана также возбудить уголовное дело, однако проводить расследование на территории Италии российские органы не могут. Но они вправе взаимодействовать с итальянскими коллегами», — отметила Ярмуш.

По словам юриста, судебный процесс будет проходить именно на территории Италии, поскольку там произошло преступление. Она подчеркнула, что Кауфманн не избежит наказания, даже если после суда его экстрадируют в США.

Ранее стало известно, что найденная мертвой в парке Рима россиянка была задушена.