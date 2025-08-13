«Росатом»: украинские военные ежедневно обстреливают территорию ЗАЭС

«По городу и прилегающей к Запорожской АЭС территории в ежедневном режиме ведется огонь. Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС», — сообщили представители «Росатома» в telegram-канале. Там же отметили, что сегодня жертв и разрушений удалось избежать.