«Росатом»: украинские военные ежедневно обстреливают территорию ЗАЭС

ВСУ начали практически ежедневно бить по ЗАЭС.
Украинские военные продолжают ежедневные обстрелы территории Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявили в госкорпорации «Росатом». По данным компании, массированный артиллерийский огонь по промзоне и прилегающим к АЭС объектам ведется с раннего утра.
«По городу и прилегающей к Запорожской АЭС территории в ежедневном режиме ведется огонь. Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС», — сообщили представители «Росатома» в telegram-канале. Там же отметили, что сегодня жертв и разрушений удалось избежать.
В компании отметили, что аналогичный обстрел произошел накануне. Как уточнили в «Росатоме», прямым следствием атаки стало возгорание сухой растительности в районе гидротехнических сооружений станции. Пламя вспыхнуло на расстоянии 700 метров от одного из энергоблоков. Ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС, которые, по данным госкорпорации, подвергались прицельным ударам беспилотников ВСУ, препятствовавшим тушению огня.
По информации «Росатома», интенсивность нападений на ЗАЭС и Энергодар увеличивается на протяжении последнего месяца. За последние три недели в результате ударов украинских войск погибли трое мирных жителей города — двое мужчин и пожилая женщина. В корпорации подчеркивают, что непрекращающиеся атаки создают прямую угрозу для физической целостности инфраструктуры станции и могут привести к серьезным последствиям.
Ранее из-за атаки ВСУ на ЗАЭС возникла критическая ситуация. На территории промышленной зоны и ее прилегающих участков фиксируются атаки.