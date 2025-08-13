Вынесен приговор по делу о заказном убийстве, изначально замаскированном под кровную месть

Однако впоследствии оказалось, что эта версия была придумана, чтобы выиграть время. Сообщникам киллера удалось скрыться, но следователи столичного ГСУ СКР доказали: кровная месть здесь ни при чем. Более того, убитый телохранитель не был родственником Айрика. Настоящий его брат действительно работал на Рафика Мадояна и, возможно, как раз являлся организатором убийства Камаряна. Два бизнесмена сильно враждовали, и Мадоян считал, что именно оппонент организовал покушение на него. После этого Рафик и решил нанести ответный удар, а на роль исполнителя его помощник пригласил своего младшего брата. Правда, сам задержанный в этом так и не признался.