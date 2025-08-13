Вынесен приговор по делу о заказном убийстве, изначально замаскированном под кровную месть

Приговор по делу о заказном убийстве, изначально замаскированном под кровную месть, вынес в среду Московский городской суд. Судья неожиданно сократил срок заключения для киллера почти вдвое относительно той цифры, которую запросил гособвинитель.
Как сообщал в свое время «МК», 2 июня 2022 года на Комсомольском проспекте был застрелен 62-летний предприниматель Оганес Камарян. Владелец крупного холдинга, производящего товары из полимерных изделий, возвращался из ресторана со своей подругой, когда в арке дома по нему открыл огонь киллер. Расправившись с коммерсантом, убийца сфотографировал тело и скрылся. Впрочем, поймали его довольно быстро. Исполнителем оказался 24-летний Айрик Ервандян. Молодой человек заявил, что совершил убийство по мотивам кровной мести. Якобы годом ранее в Ереване при покушении на местного авторитетного бизнесмена Рафика Мадояна был убит его телохранитель — родной брат Айрика.
Однако впоследствии оказалось, что эта версия была придумана, чтобы выиграть время. Сообщникам киллера удалось скрыться, но следователи столичного ГСУ СКР доказали: кровная месть здесь ни при чем. Более того, убитый телохранитель не был родственником Айрика. Настоящий его брат действительно работал на Рафика Мадояна и, возможно, как раз являлся организатором убийства Камаряна. Два бизнесмена сильно враждовали, и Мадоян считал, что именно оппонент организовал покушение на него. После этого Рафик и решил нанести ответный удар, а на роль исполнителя его помощник пригласил своего младшего брата. Правда, сам задержанный в этом так и не признался.
Гособвинитель просил приговорить киллера к 23 годам лишения свободы, но в итоге Ервандяну дали всего 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей. Приговором остались недовольны обе стороны: родные убитого посчитали его слишком мягким, убийца — слишком жестким.