Российская школьница родила ребенка и выбросила с пятого этажа

В Пермском крае 16-летняя школьница родила девочку и выбросила её из окна пятого этажа. Следственный комитет России по региону сообщил о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в городе Березники. По предварительным данным, школьница, находясь дома, родила ребенка и выбросила его из окна. По ее словам, она якобы решила, что младенец родился мертвым.

«По факту обнаружения тела младенца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.

Читайте также: «Избежавшая 15 лет тюрьмы россиянка требует вернуть брошенного в унитаз младенца».