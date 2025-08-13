Территория у ЗАЭС вновь оказалась под массированным артобстрелом ВСУ

Утром в среду ВСУ провели массированный артобстрел территории, которая прилегает к Запорожской АЭС, в том числе промзоны и объектов. Об этом заявляет «Росатом».
В сообщении отмечается, что с утра среды ВСУ проводили массированный артиллерийский обстрел территории промзоны и тех объектов, которые непосредственно прилегают к территории ЗАЭС.
Уточняется, что удалось избежать жертв и разрушений. При этом, аналогичная атака была проведена и днем ранее — тогда возле ЗАЭС начала гореть трава, и пламя было локализовано в 700 метрах от энергоблока.