Стало известно возможное место встречи Путина, Зеленского и Трампа

Ранее Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с участием президента России Путина и главы Украины Зеленского. Инициатива прозвучала на фоне предстоящих двусторонних переговоров Трампа с Путиным, которые запланированы на 15 августа на Аляске. По словам американского президента, основная цель встречи — обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Украины и поиск возможностей для деэскалации конфликта. Кроме того, ранее представители Белого дома указывали на готовность США способствовать диалогу между Россией и Украиной при участии американской стороны.