Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно возможное место встречи Путина, Зеленского и Трампа

Возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Путин, Трамп и Зеленский могут встретится в Европе или на Ближнем Востоке.

Возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Лидеры США, Украины и Европы в среду обсудили возможные места для повторной встречи Трампа, Путина и Зеленского после саммита Трампа и Путина на Аляске в пятницу. Возможными местами проведения мероприятия могут стать города в Европе и на Ближнем Востоке», — сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией.

Ранее Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с участием президента России Путина и главы Украины Зеленского. Инициатива прозвучала на фоне предстоящих двусторонних переговоров Трампа с Путиным, которые запланированы на 15 августа на Аляске. По словам американского президента, основная цель встречи — обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Украины и поиск возможностей для деэскалации конфликта. Кроме того, ранее представители Белого дома указывали на готовность США способствовать диалогу между Россией и Украиной при участии американской стороны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше