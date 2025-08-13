Пакистанский «Данди» голыми руками вырвал жену из пасти крокодила

Инцидент случился в районе города Суккур, где крупная рептилия атаковала местную жительницу, вцепившись ей в ногу. Муж пострадавшей, рискуя собственной жизнью, бросился в воду, сумел вырвать женщину из пасти хищника и вытащить на берег.
Несмотря на своевременную помощь, состояние женщины остаётся тяжёлым — с многочисленными травмами и в бессознательном состоянии её доставили в ближайшую больницу. Местные власти предупреждают жителей о повышенной опасности вблизи водоёмов, где участились случаи нападения крокодилов.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на индонезийской Суматре, где крокодил убил 80-летнего мужчину. Местные жители пытались отогнать животное, но мало чем смогли помочь и были вынуждены лишь наблюдать, как громадная рептилия утаскивает пожилого человека под воду.