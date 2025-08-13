Пакистанский «Данди» голыми руками вырвал жену из пасти крокодила

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на индонезийской Суматре, где крокодил убил 80-летнего мужчину. Местные жители пытались отогнать животное, но мало чем смогли помочь и были вынуждены лишь наблюдать, как громадная рептилия утаскивает пожилого человека под воду.