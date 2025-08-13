Названы главные преимущества российского танка «титан Апокалипсиcа»

Уникальная броня танка стала технологическим прорывом.
Советский тяжелый танк «Объект 279», разработанный в конце 1950-х годов, признан уникальным инженерным достижением своего времени благодаря инновационной конструкции и техническим решениям. Подробности о машине рассказал концерт «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»).
«Четыре гусеницы, корпус — “летающее крыло”. Такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники», — говорится в публикации telegram-канала завода.
По информации «Уралвагонзавода», тяжелый танк создавался для действий в условиях ядерного конфликта. Инженеры заложили в конструкцию специальную броню, способную гасить ударную волну взрыва, что стало одним из ключевых технологических достижений проекта. Благодаря четырем гусеницам «Объект 279» мог преодолевать сложное бездорожье, включая болота и завалы.
Всего был построен один опытный экземпляр машины. Несмотря на то, что танк так и не был запущен в серийное производство, специалисты считают его важной вехой в развитии отечественной бронетехники. Сейчас сохранившийся образец находится в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке.
Ранее на «УВЗ» рассказали о новых танках будушего. Российская техника станет модульной и беспилотной, а также получит более развитую активную защиту.