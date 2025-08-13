Названы главные преимущества российского танка «титан Апокалипсиcа»

Всего был построен один опытный экземпляр машины. Несмотря на то, что танк так и не был запущен в серийное производство, специалисты считают его важной вехой в развитии отечественной бронетехники. Сейчас сохранившийся образец находится в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке.