Плавающие машины и сильные потопы: Петербург вновь накрыло непогодой. Видео

«На севере города продолжаются ливни. В Красногвардейском районе зафиксировано 66,42 мм осадков (с интенсивностью 27,85 мм за 20 минут). В Выборгском — 38,43 мм (с интенсивностью 14,89 мм за 20 минут)», — сообщила пресс-служба Водоканала Петербурга в Telegram. В социальных сетях появились многочисленные видеозаписи, на которых автомобилисты передвигаются по затопленным дорогам, а пассажирам общественного транспорта приходится спасать вещи от воды внутри салонов.