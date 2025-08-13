Рассылка электронных повесток и законопроекты по защите бойцов: главное об СВО на 13 августа

По информации, первый законопроект предусматривает бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта. Второй направлен на то, чтобы обеспечить вдовам и вдовцам погибших участников СВО поступать в вузы и ссузы без вступительных экзаменов. А третья инициатива подразумевает предоставление мер поддержки детям военнослужащих в период между окончанием школы и поступлением в иные учебные заведения.