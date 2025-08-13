Цыгане забросали камнями скорую за отказ ставить капельницу пьяной женщине

— Ее мужчина сказал, чтобы мы поставили ей капельницу. Но мы не можем ставить капельницы пьяным по регламенту. Капельницу не ставят, потому что препарат, который выводит токсины, — его нет по ОМС. К тому же человек должен немного протрезветь, тогда препарат начнет действовать, — пояснил фельдшер.