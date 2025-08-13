Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цыгане забросали камнями скорую за отказ ставить капельницу пьяной женщине

Во Владимирской области цыгане закидали автомобиль скорой помощи камнями, поскольку врачи отказались ставить пьяной цыганке капельницу — им запрещено это делать по регламенту. Об этом в среду, 13 августа, сообщило агентство Регнум со ссылкой на источники.

Во Владимирской области цыгане закидали автомобиль скорой помощи камнями, поскольку врачи отказались ставить пьяной цыганке капельницу — им запрещено это делать по регламенту. Об этом в среду, 13 августа, сообщило агентство Регнум со ссылкой на источники.

— Ее мужчина сказал, чтобы мы поставили ей капельницу. Но мы не можем ставить капельницы пьяным по регламенту. Капельницу не ставят, потому что препарат, который выводит токсины, — его нет по ОМС. К тому же человек должен немного протрезветь, тогда препарат начнет действовать, — пояснил фельдшер.

После произошедшего медики обратились в полицию, но правоохранители, по словам врачей, заявили, что они сами виноваты в случившемся. Полицейские отметили, что врачи приехали к пациентам по собственному желанию, а они «у себя дома и вправе вести себя как хотят», передает агентство.

13 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что инцидент является не первым случаем совершения противоправных действий в отношении медиков в Суздальском районе, сообщил Telegram-канал ведомства.

О случившемся 13 августа рассказала член Совета по правам человека Марина Ахмедова. По ее словам, в результате атаки цыган в карете скорой помощи разбились окна, а корпус машины получил вмятины.