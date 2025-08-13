Поиски пропавшего несколько дней назад в Чечне семилетнего ребенка завершены

В поисках участвовали более трёх тысяч человек из Чечни и соседних областей. Среди них были спасатели, добровольцы и местные жители. Один из тапочек мальчика обнаружили на берегу реки Терек. Отмечается, что ребенок имел особенности развития. Он плохо шел на контакт, передает РИА Новости. Также он не отзывался на свое имя и не разговаривал.