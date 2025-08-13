Ричмонд
Поиски пропавшего несколько дней назад в Чечне семилетнего ребенка завершены

В Чечне нашли мертвым пропавшего несколько дней назад семилетнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Чеченской Республике нашли тело семилетнего Джабраила Мудаева, который пропал без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Предположительно, ребенок утонул.

С 8 августа начались поиски Джабраила, который ушёл из дома в селе Верхний Наур и не вернулся. О поисках ребенка рассказывал лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В поисках участвовали более трёх тысяч человек из Чечни и соседних областей. Среди них были спасатели, добровольцы и местные жители. Один из тапочек мальчика обнаружили на берегу реки Терек. Отмечается, что ребенок имел особенности развития. Он плохо шел на контакт, передает РИА Новости. Также он не отзывался на свое имя и не разговаривал.

