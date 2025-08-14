В Самаре задержали замглавы департамента управления имуществом

По версии следователей, не позднее марта 2022 года подозреваемый заключил с бывшей супругой муниципальный контракт, по которому в собственность департамента приобретались принадлежащие ей четыре квартиры в Самаре. Жилье купили по завышенной рыночной цене для формирования специализированного жилищного фонда. В результате незаконных действий фигуранта бюджету Самарской области причинен ущерб на сумму не менее 4 миллионов рублей.