Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над Белгородской областью

Российские системы ПВО за час уничтожили семь украинских беспилотников в Белгородской области. С 17:30 до 18:40 московского времени были сбиты беспилотные аппараты самолётного типа. По данным военного ведомства, все воздушные цели успешно нейтрализованы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.