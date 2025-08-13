Вдова сына ветерана, который пожал руку Путину, забрала квартиру свекра

Адвокат генерала-полковника Александр Зорин отметил, что нотариус вдовы, Александр Федорченко, допустил серьезные нарушения при подписании документов. Он не предупредил пенсионера заранее, не зачитал вслух текст отказа от наследства и не объяснил последствия подписания бумаг. Кроме того, он выдал клиентке свидетельство о наследстве на автомобиль мужа через 13 месяцев после его смерти, хотя по закону на принятие наследства отводится шесть месяцев. Ранее Федорченко уже обвиняли в содействии мошенникам в сфере недвижимости, говорится в публикации.