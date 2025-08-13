Вдова сына ветерана, который пожал руку Путину, забрала квартиру свекра

Ветеран, который пожимал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы, может потерять жилье из-за вдовы своего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В феврале 2025 года генерал-полковник Николай Кизюн потерял сына. Всего через 11 дней после этого вдова покойного пришла к пенсионеру с сыном и нотариусом. Родственники убедили ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, утверждая, что это просил сделать его сын. В результате пенсионер лишился прав на квартиру, сбережений покойного и другого наследства.
Кизюн подал в суд, однако ему отказали в наложении запрета на выдачу свидетельства о наследстве. Если ситуация не изменится, ветерана могут выселить 15 августа.
Адвокат генерала-полковника Александр Зорин отметил, что нотариус вдовы, Александр Федорченко, допустил серьезные нарушения при подписании документов. Он не предупредил пенсионера заранее, не зачитал вслух текст отказа от наследства и не объяснил последствия подписания бумаг. Кроме того, он выдал клиентке свидетельство о наследстве на автомобиль мужа через 13 месяцев после его смерти, хотя по закону на принятие наследства отводится шесть месяцев. Ранее Федорченко уже обвиняли в содействии мошенникам в сфере недвижимости, говорится в публикации.
До этого Красноярский суд приговорил к условному сроку 34-летнюю разведенную жительницу поселка Стрелка, которая выдавала себя за вдову участника специальной военной операции. Супруги находились в разводе еще с 2014 года. В 2022 году мужчину мобилизовали, а в 2023 году он погиб на фронте.