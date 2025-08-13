Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА

Над территорией Белгородской области были уничтожены вражеские беспилотники.

Над территорией Белгородской области были уничтожены вражеские беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как говорится в официальном сообщении, в период с 17:30 до 18:40 дежурные средства ПВО уничтожили семь вражеских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью.

На данный момент о пострадавших или каких-либо разрушениях не сообщается.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше