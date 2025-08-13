Над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА

Над территорией Белгородской области были уничтожены вражеские беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как говорится в официальном сообщении, в период с 17:30 до 18:40 дежурные средства ПВО уничтожили семь вражеских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью.
На данный момент о пострадавших или каких-либо разрушениях не сообщается.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше