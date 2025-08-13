Ричмонд
Курсант МВД и его дядя спасли семью из тонущей машины в Дагестане

В Унцукульском районе Республики Дагестан, где после сильных ливней затопило улицы, 19-летний курсант МВД России Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов спасли семью с новорожденным ребенком, которая не могла выбраться из тонущего автомобиля.

Мужчины вошли в ледяную воду и удерживали машину, которую позднее с остальными добровольцами удалось вытащить из воды.

— Машину, а вместе с ней и нас, уносило течением, но чудом мы смогли ее вытащить. Мы звали на помощь, крича, что здесь дети и женщины, — рассказал юноша.

Благодаря слаженным действиям мужчин они смогли спасти семью, написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Одна из пострадавших, которая в тот момент находилась в автомобиле, Салимат Шамсудинова, выразила огромную благодарность мужчинам, которые спасли ее.

— Я верила, что все будет хорошо, и говорила детям: не паникуйте. Страх был за мужа, потому что вода ему доходила до горла. А потом мы увидели, что к нам идут двое парней, и дети начали радоваться, — рассказала женщина.

Она добавила, что Гаджи Гунашов и его племянник дали пострадавшей семье свою машину, где она смогла согреться, передает телеканал РЕН ТВ.

26 июля, в День города, Обнинск оказался затоплен из-за мощнейших тропических ливней. Некоторые автомобили почти полностью ушли под воду, а пешеходов стало сносить сильными потоками.

